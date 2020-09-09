شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: سأخوض اتخابات نادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك انه تراجع عن قراره بعدم خوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة وقال في تصريحات تليفزيونية لقناة النادي الرسمية سأخوض الانتخابات بشكل رسمي في الدورة المقبلة

وتابع: «سأخوض الانتخابات على رئاسة الزمالك وعايز دكر يدخل قصادي الانتخابات وأنا اعرفه حجمه الطبيعي» .

ووجه منصور، رسالة إلى عمرو الجنايني، لو عايز تثبت قوتك تعالي أنزل قدامي في الزمالك عشان اعرفك حجمك«.

وتابع: «ساخوض ايضا انتخابات مجلس النواب بناء على رغبة اهلي وعشيرتي في المنصورة وميت غمر وبشالوش»