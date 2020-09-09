شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: عمرو الجنايني يخاف من محمود الخطيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن عمرو الجنايني ولجنته الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بشكل مؤقت دورها تكميم الأفواه في بلد الحرية والديمقراطية وأبدي منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك ازاي عمرو الجنايني يصادر على أراء الجميع ويمنع الكل من الحديث بحرية في بلد يحكمها رئيس ديمقراطي يرحب بحرية الأراء ولا يصادر رأي احد . وقال:«للأسف عمرو الجناني بيخاف من محمود الخطيب وخد درع الدوري وراح اترمي تحت أرجلهم» . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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