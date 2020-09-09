شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: طردت محمد فضل من بيتي ورفض لعبه في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أنه قام بطرد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة من منزله في اعقاب ثورة 25 يناير عندما جاء إلى بيته وطلب منه الترافع عن زوج خالته أنس الفقي في احدي القضايا المرفوعة ضده

وقال منصور في تصريحات لقناة الزمالك: «فضل جاء إلى بيتي وطلب مني الموافقة على لعبه في الزمالك بعد رحيله عن الأهلي ولعبه في المقاولون العرب لكنني رفضت لانه لا يصلح للعب في الزمالك».