شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج «تركي قوه نخسرها ليه» يتصدر تويتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاشتاج «تركي قوه نخسرها ليه» يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج #تركي_قوه_نخسرها_ليه موقع التواصل الإجتماعي للتغريدات القصيرة «تويتر» في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وذلك على خلفية اعلان نادي بيرميدز عن صفقة رمضان صبحي القادم من هيدرسفيلد وتفضيله عن عرض الأهلي منذ نهاية شهر يوليو الماضي في احتفال ومؤتمر صحفي به العديد من الاستفزازات لجماهير الأهلي.

يأتي هذا ما أكد آل الشيخ في أكثر من مناسبه على أنه مازال مستعد أن يدعم الأهلي بصفقات سوبر في حالة طلب جماهير الأهلي.

و عبر المشاركون في الهاشتاج عن ثقتهم في نوايا المستشار تركي آل الشيخ تجاه النادي الأهلي وأنه كان يسعى لاحداث نقله تاريخية بالنادي على صعيد الصفقات والمشاريع الاستثمارية.

وطالب المغردين في الهاشتاج آل الشيخ بتنفيذ كلمته للرد على رحيل رمضان صبحي مؤكدين أن الأهلي يحتاج إلى صفقات سوبر لتعوض رحيل لاعب المنتخب الأوليمبي وطالب بعض المشاركين في الهاشتاج أن يقوم الأهلي بالاستفادة من قوة ونفوذ ال الشيخ كأحد جماهير النادي الأهلي الذي تريد دعم الفريق.

Advertisements

تركي آل الشيخ - صورة أرشيفية