شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أنا مخلص على «الجنايني» بالقانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مرتضى منصور: أنا مخلص على «الجنايني» بالقانون فتح مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك النار على عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة وقال: «مهما فعلت يا جنايني فلن تتحرك شعره واحدة على رجلي». وقال في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك قرارات لجنة الانضباط قرارات كيدية بتحريض من الجنايني . وتابع: :«يبدو اني دايس على ناس كتير جدا وأنا بقول لمصر كلها أنا دايس على عمرو الجنايني ومخلص عليه بالقانون وسيرحل قريبا». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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