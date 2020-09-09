شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: اللجنة الخماسية تتعنت ضد الزمالك ورئيسه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح المستشار محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك ان اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني تقود مخطط ضد نادي الزمالك ورئيسه المستشار مرتضي منصور
وقال العسال، في مداخلة هاتفية مع برنامج زملكاوي بالقناة الرسمية للنادي أن هناك تعنت واضح من الجنايني ولجنته ضد الزمالك ورئيسه وان قرار لجنة الانضباط اليوم بتغريمه 100 الف جنيه.
وقال أن اللجنة تغاضت عن تطبيق القانون واللوائح والدستور وتجاهلت الحصانة البرلمانية وتجاهلت لائحة مجلس النواب قبل توقيع عقوبة تأديبية علي رئيس الزمالك
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