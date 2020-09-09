شكرا لقرائتكم خبر عن نصر عزام: الزمالك من حقه الحصول علي لقب نادي القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نصر عزام المحامي الدولي والمختص في قضايا الفيفا والمحكمة الرياضية ان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور من حقه التصعيد لدي الاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية لاستعادة لقب نادي القرن الألإريقي وقال عزام، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي هاني حتحوت أن الزمالك من حقه المطالبة باستعادة اللقب ومن حقه السعي من اجل اثبات احقيته بلقب نادي القرن الأفريقي . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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