شكرا لقرائتكم خبر عن خاص.. «كاف» يعتمد 15 أكتوبر موعداً لنصف نهائي دوري الأبطال.. والقرار يصدر الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر بارز داخل الاتحاد الأفريقي عن استقرار الرأي داخل كاف على تأجيل مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي بعد استطلاع رأي الأندية الأربعة المشاركة في دوري الأبطال. وقال المصدر المطلع داخل الكاف أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي سيعلن يوم الخميس المقبل القرار بشكل رسمي باعتماد تاجيل المباريات حتي الخامس عشر من شهر أكتوبر المقبل. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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