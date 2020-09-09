شكرا لقرائتكم خبر عن نصر عزام : الأهلي لا يمتلك حق رعاية من صفقة رمضان صبحي بعد انتقاله لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نصر عزام المحامي الدولي والمختص في قضايا الفيفا والمحكمة الرياضية ان النادي الأهلي ليس له أي حق في الحصول علي أي مقابل مادي من فترة رعاية بعد صفقة انتقاله لصفوف بيراميدز .

وقال عزام، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي هاني حتحوت أن البعض حدث له لغط ولبس في هذه النقطة لكن اللوائح والقوانين تحرم الأهلي من الحصول علي نسبته في حق الرعاية لكن الأهلي يحق له الحصول فقط علي نسبة حق التضامن المقدرة بـ5% أي أن الأهلي قد يحصل علي 150 الف جنية استرليني أي ما يعادل 3 مليون جنية فقط .