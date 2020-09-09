شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: لا أعرف السبب لتوقيع عقوبات ضدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي طارق يحيي رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك ومقدم برنامج زملكاوي على قناة النادي الفضائية اندهاشه من قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة التي صدرت اليوم وغرمته 50 ألف جنيه. وقال يحي، خلال تصريحات تليفزيونية على قناة النادي الرسمية أنه لا يعرف ماذ حدث لكي يتم معاقبته أو تغريمه اليوم من اتحاد الكرة وقال بالحرف الواحد:«والمصحف ما اعرف أنا عملت إيه ولا اتغرمت ليه». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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