شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العاصي: بيراميدز صنع حالة في الدوري بهزيمة القطبين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد جمال العاصي، المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني، أن بيراميدز تم بنائه في 20 يوما.
وقال العاصي عبر قناة صدى البلد: «بيراميدز تم بنائه في 20 يوم فقط وعملنا حالة في الدوري، وقدرنا نكسب الأهلي ونتعادل مع الزمالك في مباراة والفوز بأخرى».
وأكمل: «الناس قالت ان بيراميدز هينافس على الهبوط لكن قدرنا نعمل حالة في الدوري».
وأتم: «تقييمي في البداية كان أن بيراميدز سيكون المركز الثالث، ولكني كنت بعمل مع اللاعبين على أن نكون بطل الدوري».
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