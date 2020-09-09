شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العاصي يكشف كواليس علاقته بتركي آل الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد العاصي، المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني، أن علاقته بدأت مع تركي ال الشيخ عندما كان في المغرب.

وقال العاصي خلال مداخلة على قناة صدى البلد: «علاقتي بتركي بدأت عندما كنت في المغرب لصفقة الزمالك مع حميد أحداد، وعندما عدت كان معي عرض لحسام البدري في كايزر تشيفز».

وأكمل: «خلال تلك الفترة تقابل تركي بالأسيوطي وطلب شخص يتولى منصب التعاقدات فتم ترشيحي له وذهبت إلى المكتب وقال لي أمامك 20 يوما للتعاقد مع اللاعبين»

وأتم: «عدت لمصر مباشرة وبدأت عملي مع تركي ومع يناير طلب مني تركي تولى منصب المدير التنفيذي»..