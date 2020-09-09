شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العاصي يكشف حقيقة مفاوضات ألميريا مع رمضان وتريزيحيه وكهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد العاصي، المدير التنفيذي لنادي ألميريا الاسباني، حقيقة التفاوض مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز ومحمود تريزيجيه لاعب استون فيلا الانجليزي، عن حقيقة للانضمام لصفوف الفريق الإسباني حال صعوده للدوري الممتاز.

قال العاصي في تصريحات على قناة صدى البلد، أنه لا يوجد مفاوضات مع رمضان أو تريزيجيه نهائيا، خاصة وأن الفريق ليس لديه الا مقعدين فقط للاعبين الأجانب.

وتابع أن ألميريا يرغب في اختيارهم بعناية حتى يستفيد من بيعهم مستقبلا وهو سبب عدم تفكير النادي في التعاقد مع لاعبين مصريين