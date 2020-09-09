شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: مرتضي منصور موهبة في كرة السلة بعدما فاز علي الأساطير في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عرض الإعلامي طارق يحيي مقدم برنامج زملكاوي، فيديو للمستشار مرتضي منصور داخل صالة الدكتور كمال درويش خلال تفقده لعمليات التطوير داخل النادي، وتضمن الفيديو فقرة ترفيهية وتحدي بين رئيس النادي وبين نجوم كرة السلة بالنادي الحسيني سمير وأحمد عادل عبد الفتاح وشهدت المباراة تفوق واضح لمرتضي منصور الذي نجح الفوز عليهم بتسجيل جميع الكرات التى سددها في حين فشل أحمد عادل والحسيني سمير في إحراز أي هدف.

وعلق طارق يحيي علي الفيديو خلال تقديمه لبرنامج زملكاوي اليوم قائلا: هذه الروح هي سر انتصارات وصحوة الزمالك وقال هذا الفيديو هو اكتشاف موهبة مرتضي منصور في السلة بعدما فاز علي أساطير اللعبة في الزمالك.