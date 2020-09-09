شكرا لقرائتكم حقيقة مفاوضات الميريا الإسباني مع رمضان صبحي وتريزيجيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا الاسباني، حقيقة التفاوض مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز ومحمود تريزيجيه لاعب استون فيلا الانجليزي، عن حقيقة للانضمام لصفوف الفريق الإسباني حال صعوده للدوري الممتاز.

قال العاصي في تصريحات تلفزيونية، أنه لا يوجد مفاوضات مع رمضان أو تريزيجيه نهائيا، خاصة وأن الفريق ليس لديه الا مقعدين فقط للاعبين الأجانب.

وتابع أن ألميريا يرغب في اختيارهم بعناية حتى يستفيد من بيعهم مستقبلا وهو سبب عدم تفكير النادي في التعاقد مع لاعبين مصريين.

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قال محمد العاصي، أن بيراميدز تم بنائه في 20 يوما، وبيراميدز تم بنائه في 20 يوم فقط وعملنا حالة في الدوري، وقدرنا نكسب الأهلي ونتعادل مع الزمالك في مباراة والفوز بأخرى".

وأكمل: "الناس قالت ان بيراميدز هينافس على الهبوط لكن قدرنا نعمل حالة في الدوري".

وأتم: "تقييمي في البداية كان أن بيراميدز سيكون المركز الثالث، ولكني كنت بعمل مع اللاعبين على أن نكون بطل الدوري".