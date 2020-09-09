شكرا لقرائتكم أحمد أحمد يخطر اتحاد الكرة بتأجيل قبل نهائى الكونفدرالية لـ 19 أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مسئولى اتحاد الكرة بتأجيل مباريات قبل نهائي الكونفدرالية الأفريقية لتقام يوم 19 اكتوبر المقبل، وستقام احدى المباراتين في الرباط والثانية فى كازابلانكا، كما اخطر رئيس الكاف مسئولى اتحاد الكرة باقامة المباراة النهائية يوم 26 اكتوبر المقبل في الرباط وسيتم اعلان هذه القرارات رسميا غدا الخميس.

وكان من المقرر أن تقام مواجهات نصف نهائى الكونفدرالية بين بيراميدز وحوريا الغينى، ونهضة بركان ضد حسنية أغادير المغربى يوم 22 سبتمبر الجارى.

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وسجل فيروس كورونا عددا من الإصابات فى أوساط بعض الأندية المغربية، بتسجيلها حصيلة جديدة فى صفوف فريق نهضة بركان، بإصابة 8 من عناصر الفريق منهم 5 لاعبين واثنان من الطاقم الطبى وحالة ضمن الطاقم الإدارى.

وأعلنت لجنة المسابقات المغربية، تأجيلها 3 مباريات من منافسات الجولة 24 من البطولة، هى رجاء بنى ملال ضد الاتحاد الرياضى لطنجة، وأولمبيك خريبكة ضد نادى النهضة البركانية، ونهضة أتلتيك الزمامرة ضد نادى الوداد الرياضى، لنفس الأسباب المتعلقة بإصابات فى صفوف ثلاثة فرق هى "نهضة بركان واتحاد طنجة والوداد".

ولم تسِر خطط اتحاد كرة القدم المغربى بخصوص الجدول الزمنى لاستئناف وإنهاء المسابقة كما هو مخطط، حيث وجد نفسه أمام كم كبير من المباريات المؤجلة، بعدما تسلل فيروس كورونا إلى داخل الأندية المغربية، الأمر الذى فرض دخولها الحجر الصحى وتأجيل مبارياتها إلى وقت لاحق.