شكرا لقرائتكم السلحدار: إيهاب جلال أفضل مدرب فى مصر وعبد الله السعيد أحرف لاعب فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أدهم السلحدار، المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي طلبت من عمر الوحش التركيز لأنه لاعب مميز وله مستفبل كبير، مضيفا عمر الوحش غاب عنه التركيز وهو لاعب هايل وفيه ريحة كرة الإسماعيلي القديمة ونصحته بالتركيز والاصرار والعمل الجاد ونفص الوزن

وأضاف المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي فى تصريحات لبرنامج جمهور التالة على فناة اون تايم سبورت، عبد الرحمن مجدى لاعب كبير وهو لاعب مزاجى ويستطيع الاحتراف بسهولة وقادر على اللعب فى منتخب مصر بسهولة واتمنى ان يحترف فى اوروبا

وتابع، فخر الدين بن يوسف لاعب مفيد وقيادي وافتقدناه فى النادى مؤكدا أن الكلام كثير عن باهر المحمدي لانه نجم الفريق ولم تصل إلى عروض رسمية سواء انتقاله إلى الاهلى أو الاحتراف فى أوروبا.

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ويري السلحدار، أن مبارة الاهلى والاسماعيلي سيكون لها تاثير كبير نفسيا ومعنويا باعتبارها مباراة صعبة متمنيا نتيجة ايجابية للدروايش، مضيفا من الصعب تواجد الاسماعيلي فى المربع الذهبي واتمنى تتويجه بالبطولة العربية والاسماعيلي يحتاج الى لجنة فنية لاختيار لاعبين مع استمرار العجوز وحمص.

واستكمل أن رمضان صبحي لم يخطأ بالرحيل عن الأهلى ومن حق أى لاعب الاختيبار فهى حرية شخصية، وباهر المحمدى لم يرفض أو يرغب فى اللعب لبيراميدز أو الأهلى .

وتمنى عودة عمرو السولية أو احتراف مصطفي محمد فى الإسماعيليى، مؤكدا أن إيهاب جلال أفضل مدرب فى مصر وعبد الرحمن مجدى أفضل لاعب فى الدروايش حاليا واحرف لاعب فى مصر حاليا أحمد مدبولى وعبد الله السعيد.