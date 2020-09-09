شكرا لقرائتكم أحمد حسن: كنت مرشحا لتدريب بيراميدز.. و"الشغلانة بقت مهينة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر الوطني الأسبق أنه كان مرشحا لتدريب فريق بيراميدز، قائلا: "كنت مرشحا بالفعل لتدريب بيراميدز والمستشار تركي آل الشيخ فكر في هذا الأمر وعرضه على كابتن حسام البدري ولكن وقتها الأخير رفض وكنت لا أريد أن أتخطى مهام منصبي لذلك احترمت وجهة نظر كابتن حسام البدري، وكان من الممكن أن أتحدث مع المستشار تركي آل الشيخ مباشرة ولكني لم أكن أريد تخطي حدود منصبي وقمت بقيادة الفريق في لقاء الداخلية بشكل مؤقت".

أضاف في تصريحات تليفزيونية: "في بداية فترة تدريبي لبتروجيت، عقدنا صفقات كلها من الدرجة الثانية لعدم تواجد ميزانية كافية، لعبت 7 مباريات، تعادلنا في 3، خسرنا في 3 وانتصرنا في مباراة وحيدة لكن كنا نُقدِّم أداء جيد كبداية بالإمكانيات المُتاحة، ثم فوجئت بـ تفاوض الإدارة مع مُدرب آخر".

وواصل حديثه قائلا:"اجعلني مدربا لفريق يمتلك الإمكانيات المادية والفنية في الوقت الحالي وسوف أحقق نتائج مميزة".

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وأوضح نجم منتخب مصر الوطني الأسبق أن مهنة التدريب في مصر أصبحت مهينة نظرا لسياسة إدارات الأندية في التضحية بالمدرب سريعا، قائلا: "المدرب في مصر لا يتمتع بحقوقه كاملة بسبب التدخلات الإدارية لذلك مهنة التدريب أصبحت مهينة في مصر".

وأضاف: "في مصر لا نلعب كرة قدم ولم نمتلك الصناعة نحن في تسلية ولكن ليس لدينا صناعة ويجب أن نبني لجيل 2030 أو نبني لجيل المستقبل بشكل عام".

وختم حديثه قائلا: "نحن في انتظار جيل مميز يخرج بالصدفة دون أي تخطيط ولكن هذا لا يحدث الآن في كل دول العالم التي أصبحت تخطط من أجل بناء أجيال مميزة".