أحمد حسن يختار الخطيب ومحمد صلاح ضمن التشكيل المثالى بالكرة المصرية

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جدة - عمرو شويل اختار أحمد حسن نجم الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، أفضل تشكيل فى تاريخ الكرة المصرية، وضم تشكيل الصقر عدد مميز من اللاعبين فى مقدمتهم حسن شحاتة ومحمود الخطيب، وقال أحمد حسن: مانويل جوزية هو السبب الرئيسى فى رحيلى عن الأهلى، وفيما كان محمود الجوهري مدرب سابق عصره كان يلعب على العامل النفسى، وأتشرف باللعب تحت قيادة حسن شحاتة. وجاء تشكيل الصقر كالتالى: حراسة المرمى: عصام الحضري Advertisements خط الدفاع: هاني رمزي - ربيع ياسين - إبراهيم حسن الوسط: هادي خشبة - طاهر أبوزيد - أبو تريكة الهجوم: حسن شحاتة - حسام حسن - محمود الخطيب - محمد صلاح زأكد أحمد حسن أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري تقوم باستشارة المهندس هاني أبوريدة رئيس إتحاد الكرة السابق في معظم الملفات، وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية: "المسؤولون في مصر يستشيرون المهندس هاني أبوريدة في معظم الملفات، واللجنة الخماسية في عملها بالوقت الحالي تستشير هاني أبوريدة في كثير من الملفات" ، وأضاف: "وفي الأزمة الأخيرة باختفاء الدروع والكؤوس ..اللجنة الخماسية قامت بالحصول على رأي هاني أبوريدة".

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