شكرا لقرائتكم مرتضى منصور عن عقوبة لجنة الانضباط بالجبلاية: لن أدفع الغرامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لم يسدد الـ 100 ألف جنيه قيمة غرامة لجنة الانضباط في اتحاد الكرة المصري وفقا للقانون ، وقال مرتضى منصور : "ما يحدث يستهدف هدم الزمالك وليس مرتضى منصور بعد حصولنا على الدوري والكأس والسوبر والكونفدرالية والفوز على الأهلي".

وتابع مرتضى منصور في تصريحات لقناة "الزمالك"، أن ذهب للعب كرة السلة بعد علمه بعقوبة لجنة الانضباط وأنه سجل 10 كرات، مؤكد أنه لن يرد على تلك الاستفزازات وتشويه صورتي قبل الانتخابات المقبلة".

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وأضاف مرتضى منصور: "لجنة الانضباط تضم مستشارين على أعلى مستوى، لكني لن أدفع غرامة الـ100 ألف جنيه لأنه لم يتم الكشف عن سبب العقوبة، أتحدث بالقانون"، قائلا:"المحكمة الإداريا العليا بالقضاء الإداري تنص على ضرورة عدم معاقبة هيئة لهيئة أخرى".

تسائل مرتضى منصور، ماذا يريد يا عمرو الجنايني من الزمالك؟، قائلا: أنت أتيت إلى اللجنة الخماسية عن طريق الفيفا وبشكل غير قانوني، (لو راجل خُد مني جنيه)".

وواصل مرتضى منصور: "أريد أن يخرج رجلا ليخطرني بسبب غرامة الـ100 ألف جنيه، يكفي أن يشهد الله على ما أفعله مع أولادي في نادي الزمالك، لن تهتز شعرة من رأسي"، قائلا: "تركنا الآخرين يصدرون بيانات ونحصد نحن البطولات، هل مجلس الأهلي ملائكة حتى لا يتم تغريمهم؟".