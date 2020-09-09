شكرا لقرائتكم أشرف قاسم: انتقال رمضان صبحى لنادى بيراميدز "مش جريمة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أشرف قاسم نجم دفاع الزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق أن رمضان صبحى لاعب الاهلى المنتقل لصفوف بيراميدز مؤخرا يعد من أهم المواهب الكروية في مصر خلال السنوات الأخيرة ويحتاج التركيز فقط حتى يصل لمكانته الطبيعية .
وأضاف قاسم ان انتقال رمضان صبحى لنادى بيراميدز ليس جريمة ومن حقه التفكير في مستقبله ومصلحته في ظل الاحتراف ، وزمن توحش فيه المال بشكل غير طبيعى واللاعب بيفكر في مستقبله أكثر خاصة مع الاغراءات الضخمة والملايين الكثيرة التي تغازل عقول اللاعبين.
وقال نجم دفاع مصر الأسبق في تصريحات لليوم السابع ان زمن الولاء والانتماء أنتهى ، حاليا لغة المال تحكم وتسيطر على اللاعبين والمدربين وأى كلام غير ذلك شعارات ..موضحا انه في عصرهم الموضوع كان مختلف ومفيش فلوس بهذا الشكل الضخم .
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