شكرا لقرائتكم نصر عزام: الأهلي يحق له الحصول على 3 مليون جنيه حق تضامن من بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد المحامي الدولي نصر عزام، أن الأهلي يحق له الحصول على حق تضامن من بيراميدز.
وقال نصر خلال تصريحات تلفزيونية : "الأهلي يحق له الحصول على حق تضامن من بيراميدز بـ3 مليون جنيه بعد رحيل رمضان صبحي عن الفريق".
وأكمل: "مبدأ اللعب المالي النظيم يتم تطبيقه في اوروبا فقط وليس في مصر وهو عبارة عن اي نادي يتعاقد مع اللاعبين دون الحصول على إيرادات أعلى".
وأتم: "اتحاد الكرة من حقه مراجعة الأمور المالية على تعاقدات بيراميدز، ووضع شروط اضافية على تراخيص النادي".
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