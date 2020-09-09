شكرا لقرائتكم نصر عزام: الأهلي يحق له الحصول على 3 مليون جنيه حق تضامن من بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المحامي الدولي نصر عزام، أن الأهلي يحق له الحصول على حق تضامن من بيراميدز.

وقال نصر خلال تصريحات تلفزيونية : "الأهلي يحق له الحصول على حق تضامن من بيراميدز بـ3 مليون جنيه بعد رحيل رمضان صبحي عن الفريق".

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وأكمل: "مبدأ اللعب المالي النظيم يتم تطبيقه في اوروبا فقط وليس في مصر وهو عبارة عن اي نادي يتعاقد مع اللاعبين دون الحصول على إيرادات أعلى".

وأتم: "اتحاد الكرة من حقه مراجعة الأمور المالية على تعاقدات بيراميدز، ووضع شروط اضافية على تراخيص النادي".