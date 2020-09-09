شكرا لقرائتكم حمص: متفائل بمواجهة الأهلي وأتمنى مساندة جمهور الاسماعيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد حمص، مدرب الإسماعيلي أن مبارايت الأهلي والإسماعيلي ممتعة وينتظرها جميع الجماهير المصرية والعربية، وأضاف مدرب النادي الإسماعيلي فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة اون تايم سبورت نركز جيدا فى مواجهة الاهلى الجمعة القادمة وأثق فى اللاعبين فى الاداء الممتع للفوز بالقمة

وواصل حمص حديثه سنحاول اللعب على اخطاء الاهلى ونعمل معنويا ونفسيا ومتفائل وأتمنى مساندة جماهير الاسماعيلي لدعم اللاعبين ، موضحا أن مباراة الاهلى وةالاسماعيلي 4-4 من افضل المواجهات فى حياته.

قدم محمد حمص مدرب الإسماعيلى الجديد الشكر لثنائى الجهاز الفنى الأسبق أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة على ما قدماه للفريق من جهود كبير خلال الفترة الماضية ، مؤكدا أنهما من أبناء النادى المخلصين لكن التوفيق لم يكن حليفهما ، وأضاف قائد الدراويش الأسبق :”سعادة كبيرة تغمرنى بعد العودة لفريقى بعد غياب دام 6 سنوات كاملة ، الإسماعيلى هو عشقى الأول قضيت فيه معظم فترات حياتى وسأقدم أفضل ما لدى من أجل العمل على عودته سريعا لمكانته المعهودة”.

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بسؤاله عن أسباب تراجع النتائج أجاب حمص :”لاعبو الفريق يعانون من فقدان كبير فى الثقة ، مسئوليتنا الحالية هى إعادتها لهم مع علاج بعض الأخطاء التى تتسبب فى فقدانا الكثير من النقاط” ، وأتبع حمص فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى :”تحدثنا مع اللاعبين على ضرورة التركيز مع الفريق واتخاذ كل مباراة باعتبارها بطولة منفصلة من أجل تحسين النتائج بشكل تدريجي”.