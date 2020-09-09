شكرا لقرائتكم أدهم السلحدار : أرفض وجود المدرب الأجنبي فى الإسماعيلي وأبناء النادى أولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض أدهم السلحدار، المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، تعاقد الدرارويش مع مدير فنى أجنبي فى الوقت الراهن مضيفا ان ابناء النادى اولى وعلى قدر كبير من النجاح والتفوق وامكانيات رائعة لقيادة النادى حاليا.

وقالالمدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي فى تصريحات لبرنامجد جمهور التالة على فناة اون تايم سبورت محمود جابر هو من رشحنى للتواجد فى الجهاز الفنى للاسماعيلي وتوليت قيادة الاسماعيلي لمدة 33 يوما فقط فى 9 مباريات فقط.

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وأضاف، أعشق تراب النادى الاسماعيلي وطلبنا من مجلس الادارة رحيل ديديه جوميز مضيفا جوميز هو من اختار ضم فخر الدين بن يوسف وباتريك كادو

وتابع، مجلس إدارة برئاسة ابراهيم عثمان كان يبحث عن مدير فنى اجنبي ونحن نقود الفريق، وأتمنى التوفيق للجهاز الفنى للاسماعيلي الحالى بقيادة احمد العجوز ومحمد حمص ، مؤكدا أن أولاد النادي هم من يحملوا الفريق علي عاتقهم، ولكن الفريق به مشاكل عديدة للغاية، قائلا قدر اولاد النادى تواجدنا فى فترات انتقالية فقط واكره من يتحدثون ان اولاد النادى يبحثون عن اكل العيش فقط