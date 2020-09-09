شكرا لقرائتكم الصقر: ندمت على العمل بالمنتخب.. وأبو ريدة يتدخل في كل الملفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر الوطني الأسبق أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري تقوم باستشارة المهندس هاني أبوريدة في معظم الملفات، قائلا: "المسؤولون في مصر يستشيرون المهندس هاني أبوريدة في معظم الملفات".

وأضاف: "اللجنة الخماسية في عملها بالوقت الحالي تستشير هاني أبوريدة في كثير من الملفات، وفي الأزمة الأخيرة باختفاء الدروع والكؤوس اللجنة الخماسية قامت بالحصول على رأي هاني أبوريدة".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قامت بإرسال لجنة للتحقيق في اختفاء بعض الكؤوس والدروع من مقر اتحاد الكرة المصري.

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وكشف الصقر نجم المنتخب الوطني الأسبق أنه ندم على تولي منصب مدير المنتخب المصري مع شوقي غريب مدرب الفراعنة الأسبق، قائلا: "لو عاد بي الزمن لما قَبِلت العمل كمديراً للمنتخب في فترة الكابتن شوقي غريب مع كامل احترامي للجميع".

أضاف: "قرار عملي كمدير للمنتخب بعد الاعتزال خطأ ندمت عليه، وأُفضِّل الجوانب الفنية عن الإدارية، أفضل دائما العمل الفني وليس الإداري وهذه شخصيتي".