شكرا لقرائتكم وكيله: عرضت إيفونا على الأهلي بـ400 ألف دولار.. وتعاقدوا معه بمليوني دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد العاصي المدير التنفيذي لنادي الميريا الإسباني، أنه سبق وعرض الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الأهلي السابق على القلعة الحمراء مقابل 400 ألف دولار، لكن النادي تعاقد معه باثنين مليون دولار.

وتابع في تصريحات تلفزيونية، إنه عرض أحمد حجازي أيضًا على الأهلي وعلاء عبد الصادق مدير الكرة وقتها رفض لإصابة اللاعب لكنه نجح في إقناعهم بالتعاقد معه بعد حديثه مع محمود طاهر رئيس الأهلي في هذا التوقيت.

وواصل أن الأهلي حدد مبلغ 22 مليون دولار لبيع وليد أزارو لأحد أندية الصين، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ كان يكفي للتعاقد مع 4 مهاجمين.