شكرا لقرائتكم العاصي يكشف حقيقة التفاوض مع رمضان وتريزيجيه للانضمام إلى الميريا الاسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي الميريا أن الدرجة التانية في إسبانيا وإنجلترا أقوى من دوريات الممتاز من دول كتير في أوروبا.

وقال العاصي في تصريحات تلفزيونية:" واجهت صعوبات في البداية بإسبانيا بسبب عدم ايجادة اللغة الاسبانية بالإضافة أن الماريا كان ينافس على الهبوط في المواسم الماضية.

وتابع ان الميريا في البداية لم يعقد فترة اعداد بسبب التعاقد مع صفقات جديدة لتدعيم الفريق والمنافسة على الصعود.

وأضاف أن حتى الاسبوع السادي الفريق كان يسير بشكل جيد وحقق نتائج مميزة مؤكدا أن خطة الإدارة كانت الصعود للممتاز بعد السنة الثالثة .

وأتم أن الفريق كان يمتلك 19 لاعب تحت 24 سنة وكان معدل الاعمار قليل .. وهدفنا التأهل للدوري الممتاز في الموسم القادم بعدما كنا قريبين في الموسم الحالي.

كشف ، حقيقة التفاوض مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز ومحمود تريزيجيه لاعب استون فيلا الانجليزي، عن حقيقة للانضمام لصفوف الفريق الإسباني حال صعوده للدوري الممتاز.

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قال العاصي في تصريحات تلفزيونية، أنه لا يوجد مفاوضات مع رمضان أو تريزيجيه نهائيا، خاصة وأن الفريق ليس لديه الا مقعدين فقط للاعبين الأجانب.

وتابع أن ألميريا يرغب في اختيارهم بعناية حتى يستفيد من بيعهم مستقبلا وهو سبب عدم تفكير النادي في التعاقد مع لاعبين مصريين.

قال محمد العاصي، أن بيراميدز تم بنائه في 20 يوما، وبيراميدز تم بنائه في 20 يوم فقط وعملنا حالة في الدوري، وقدرنا نكسب الأهلي ونتعادل مع الزمالك في مباراة والفوز بأخرى".

وأكمل: "الناس قالت ان بيراميدز هينافس على الهبوط لكن قدرنا نعمل حالة في الدوري".

وأتم: "تقييمي في البداية كان أن بيراميدز سيكون المركز الثالث، ولكني كنت بعمل مع اللاعبين على أن نكون بطل الدوري".