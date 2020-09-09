الظفرة يوزع حقائبه الإدارية ويخوض 3 مباريات ودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه نادي الظفرة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على الثقة التي أولاها سموه لمجلس الإدارة الجديد، الذي عقد اجتماعه الأول، أمس الأول، بعد إعادة تشكيله برئاسة حمد خميسى المنصوري، وبحضور جميع الأعضاء بقاعة الاجتماعات باستاد حمدان بن زايد آل نهيان بمدينة زايد بمنطقة الظفرة.

تم في الإجتماع توزيع الحقائب الإدارية، وتسمية جابر علي المرر نائباً لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للنادي، وأحمد عمران القبيسي رئيساً لشركة كرة القدم وعيسى سيف المزروعي رئيساً لشركة الألعاب الرياضية، ومبارك عبيد المنصوري رئيساً لشركة الاستثمار، وحميد جمعة الرميثي عضواً ممثلاً للاستراتيجية واستمرارية الأعمال.

وفي الاجتماع تقدم حمد خميس المنصوري رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مؤكداً أن هذه الثقه ستشكل دعماً لهم في خدمة نادي الظفرة والمنطقة، ومضاعفة العمل لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة على المستوى الرياضي والثقافي والإجتماعي، مشيداً بما تشهده المنطقة من تنمية على جميع المستويات في ظل المتابعة الحثيثة من سموه.

وعبر رئيس مجلس إدارة النادي عن شكره وتقديره لمجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، على دعمهم ومتابعتهم لكل أندية الإمارة ما يساعدها على القيام بدورها الرياضي المجتمعي.

وأكد المنصوري أنهم في مجلس إدارة النادي سيعملون على إكمال مسيرة من سبقوهم في خدمة النادي والمنطقة للمحافظة على كل المكتسبات والإنجازات السابقة، مقدماً شكره لأعضاء مجلس الإدارة السابقين على مجهودهم في خدمة النادي والمنطقة.

وتمنى رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة عودة النشاط والدوري خلال الفترة المقبلة وأن يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تميزه الذي عرف به خلال الموسمين الأخيرين حتى يحقق طموحات أهالي ومواطني الظفرة في تحقيق إحدى البطولات الداخلية.

على جانب آخر يواصل الفريق الأول بنادي الظفرة استعداده للموسم الجديد، ويخوض ثلاث مباريات ودية بداية من الأسبوع المقبل أمام الجزيرة وبني ياس والنصر، كما تواصل إدارة شركة كرة القدم تدعيم الفريق وتعاقدت مؤخراً مع سلطان الغافري لاعب الجزيرة، وتسعى للتعاقد مع لاعبين مقيمين لدعم الفريق في الموسم الجديد.