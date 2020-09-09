دبا الحصن يكسب العروبة ودياً 3-1

كسب دبا الحصن تجربته الودية أمام نظيره العروبة بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأول الاثنين على ملعب الأخير ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

سيطر الفريق الحصناوي على أغلب مجريات الشوط الأول الذي انتهى بتقدمه بهدفين أحرزهما اللاعب محمد المربوعي، وفي الشوط الثاني أضاف المغربي محمد البجيري الذي يلعب في فئة المقيمين الهدف الثالث ، فيما أحرز الفرنسي فاتري ساخي هدف العروبة الوحيد، لتنتهي المباراة لصالح الفريق الحصناوي، بعد أن دفع مدربا الفريقين بالعديد من التغييرات لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة.

وأثنى البرتغالي روي أنطونيو مدرب دبا الحصن على المستوى الجيد الذي ظهر به الفريق في المباراة، والتي تعد التجربة الرابعة لفريقه ضمن البرنامج الإعدادي ، وقال: المرحلة الحالية من التحضير مهمة للغاية للوقوف على مستوانا وتطوير أدائنا، لأننا في مرحلة حاسمة من الإعداد ونتطلع من خلالها إلى تحسين المستوى وتطوير المهارات الفردية، لرفع معدل أداء الفريق، والاستعداد لجميع التحديات التي تنتظر الفريق في الموسم المرتقب، وأهمها تحقيق حلم الصعود لدوري المحترفين.

وأشاد المدرب بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة النادي في مسألة التعاقدات والانتدابات الجديدة كان آخرها التعاقد مع الجزائري أحمد عواج ، مشيراً إلى أن حسم ملف الأجنبي الثاني سيكون في غضون الأيام القليلة المقبلة ، حتى يبدأ الفريق الموسم بصورة مكتملة، مبدياً تفاؤله بالدعم الكبير الذي توفره إدارة النادي وروح الحماسة والمسؤولية التي يتحلى بها أعضاء الفريق.