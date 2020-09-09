علي خصيف.. 15 عاماً في حماية عرين الجزيرة

أكمل علي خصيف، حارس المنتخب الوطني الأول، وكابتن نادي الجزيرة 15 عاماً في خدمة «فخر أبوظبي». ونشر اللاعب الذي يتميز بأخلاقه العالية داخل الملعب وخارجه ، على شرف هذه المناسبة صورة أرشيفية لأعضاء فريق الجزيرة مع الجماهير عقب مباراة سابقة على حسابه في (انستجرام) وكتب معلقاً عليها: (ربما لا تسعفني الكلمات لقول كلمة الحق فيكم فأنتم نعم الجماهير، وأنتم خيرة الخيرة، ولولا جهودكم لما تمكنَّا من مواصلة النجاح، شكراً جماهير فخر أبوظبي).

ارتدى علي خصيف قميص الفجيرة في مراحل الناشئين، قبل أن ينتقل عام 2005 إلى صفوف الجزيرة وعمره 17 عاماً، ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم لم يرتدِ الحارس الإماراتي الدولي إلا شعار المنتخب الوطني بجانب قميص فخر أبوظبي.

وتألق خصيف «الحارس الأمين» مع المنتخب الإماراتي الأولمبي، قبل أن ينجح في فرض اسمه على الفريق الأول للجزيرة، وأصبح الآن أحد أهم الحراس في دوري الخليج العربي.

وقف الكابتن علي، حارساً أميناً للمرمى بشعار المنتخب الوطني عبر مراحله ومشاركاته المختلفة، وخاض خصيف مع فخر أبوظبي عدداً من المباريات على المستوى الآسيوي، والخليجي، والعربي، كما ظهر خصيف في مرمى الجزيرة في عدد كبير من المنافسات المحلية المختلفة على مستوى مباريات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ومسابقات المحترفين التي لعب من خلالها 268 مباراة كاملة.