إحالة ملف اختفاء كؤوس المنتخب المصري للنائب العام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أوصت اللجنة التي تم تشكيلها من جانب أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المصري، للتحقيق في اختفاء كؤوس من مقر اتحاد الكرة، بتحويل الملف إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق فيه، وبالتالي تحويل مسؤولي اتحاد الجبلاية للتحقيق في النيابة، لمعرفة المسؤول عن اختفاء هذه الكؤوس.

وكشف مسؤولو اللجنة، عن أن الأسباب التي جعلت اللجنة توصي بتحويل مسؤولي اتحاد الكرة إلى النيابة العامة هو عدم ثبوت الكؤوس في الأوراق الخاصة بالجرد بعد عام 2013، وهو ما يجعل الغموض مسيطر على أمر الاختفاء، إضافة إلى عدم وجود سوى 4 كؤوس في مقر الجبلاية، بينما لم يتم العثور على كأس بطولة 2010.

وكان الوزير أشرف صبحي، قد شدد على أن الأمر إما يتم حله إدارياً أو تحويله إلى النيابة العامة، حال أوصت اللجنة بذلك، خاصة أن الوزارة شكلت لجنة متعددة؛ حيث تضم الرقابية والقانونية والفنية للوقوف على الملابسات من كل الجهات، مشيراً إلى أن الوزارة لا تفرق في تنفيذ الإجراءات بين الأسماء أو الكيان.