بوسطن وكليبرز يستعيدان المـبادرة في الـ «NBA»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعاد بوسطن سلتيكس ولوس أنجلوس كليبرز، زمام الأمور وتقدما مجدداً في نصف نهائي المنطقتين الشرقية والغربية، وذلك بعد فوزهما على تورونتو رابتورز حامل اللقب 111-89 ودنفر ناغتس 113-107 توالياً في «بلاي أوف» دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وبعد أن بدا في طريقه لاكتساح رابتورز بتقدمه عليه 2-صفر في سلسلة مواجهتهما في نصف نهائي المنطقة الشرقية، خسر سلتيكس المباراتين التاليتين أمام الفريق الكندي ليكون التعادل سيد الموقف.

لكن الفريق الأخضر الأسطوري بدا عازماً على ألا يفرط بفرصة الوصول إلى نهائي المنطقة ومحاولة الفوز بلقبه الأول منذ 2008 والثامن عشر في تاريخه، وذلك بهيمنته على المباراة الخامسة بين الفريقين من البداية حتى النهاية، حاسماً إياها بفارق 22 نقطة ليتقدم بمجموع المباريات 3-2.

وستكون الفرصة قائمة أمام بوسطن لحسم بطاقة التأهل إلى نهائي المنطقة اليوم الأربعاء حين يتواجه الفريقان للمرة السادسة، وإلا سيتأجل الحسم لمباراة سابعة تقام الجمعة.

ومنح كواهي لينارد فريقه الجديد لوس أنجلوس كليبرز الأفضلية في مواجهته مع دنفر ناغتس في نصف نهائي المنطقة الغربية بقيادته إلى التقدم 2-1 بعد الفوز 113-107.

وسجل لينارد 23 نقطة مع 14 متابعة و6 تمريرات حاسمة وقام باعتراض دفاعي (بلوك) مصيري في الثواني الحاسمة من اللقاء في مواجهة جمال موراي، ليلعب بصبحة بول جورج (32 نقطة) دوراً أساسياً في منح الأفضلية لكليبرز الذي وجد نفسه متخلفاً بفارق سبع نقاط أوائل الربع الأخير، لكن مدربه دوك ريفرز عرف كيف يعيد الفريق إلى السكة الصحيحة بأداء دفاعي رائع.