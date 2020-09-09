شكرا لقرائتكم خبر عن رازوفيتش مدرباً للوحدة حتى 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع المدير الفني الصربي فوك رازوفيتش «47 عاماً»، ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول لمدة موسمين وحتى عام 2022، بديلاً للهولندي ماركا فوتا الذي أقيل من منصبه قبل انطلاق الموسم الجديد لعدم الاقتناع بقدراته خلال المباريات الودية التي تعرض خلالها «العنابي» لهزائم ثقيلة.

وقال نادي الوحدة في بيان «يعتبر فوك صاحب سيرة ذاتية مميزة وسبق له الإشراف على الإدارة الفنية لنادي الظفرة»، حيث قاده إلى التأهل لمسابقة نهائي الكأس في آخر موسمين.

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