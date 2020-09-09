شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب بلجيكا يخضع لـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اضطر المنتخب البلجيكي لكرة القدم بأكمله، بما في ذلك الجهاز الفني،إلى الخضوع لفحص فيروس كورونا المستجد بعد إصابة مدافعه براندون ميخيلي.

وقال الاتحاد البلجيكي في بيان إنه «بعد الاختبار الإيجابي لكوفيد-19 للاعب نادي بروج براندون ميخيلي، خضع جميع الشياطين الحمر -لقب المنتخب البلجيكي- والطواقم لاختبار جديد». وجاءت نتيجة فحص ابن ال27 عاماً إيجابية الأحد، غداة المباراة التي فازت بها بلجيكا على الدنمارك 2-صفر.

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