إنتر ميلان يضم كولاروف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضم المدافع الصربي المخضرم ألكسندر كولاروف من نادي روما الإيطالي إلى مواطنه إنتر وفق ما أعلن الطرفان أمس الثلاثاء.

وجاء في بيان لوصيف بطل إيطاليا «ألكسندر كولاروف بات رسمياً لاعباً في إنتر. انضم بصورة دائمة من روما».

فيما أشار نادي العاصمة الإيطالية إلى أن كولاروف (35 عاماً) انضم إلى النيراتسوري «مقابل مبلغ أولي بقيمة مليون ونصف مليون يورو»، فيما قد تصل الإضافات «إلى 500 ألف يورو كحد اقصى».

ووصل كولاروف إلى روما عام 2017 قادماً من مانشستر سيتي الذي أمضى معه سبعة مواسم وحقق معه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين.

خاض الظهير الأيسر والذي يشغل أحياناً مركز قلب الدفاع والمعروف بخبرته في الركلات الثابتة 132 مباراة مع روما في جميع المسابقات سجل خلالها 19 هدفاً، منها سبعة في «سيري أ» الموسم الفائت.

وسبق أن لعب الدولي الصربي مع لاتسيو نادي العاصمة الإيطالية الآخر بين 2007 و2010.