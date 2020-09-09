شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يضم الغافري والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى اتفق الظفرة مع لاعب وسط الجزيرة سلطان الغافري، على كافة تفاصيل الانضمام إلى صفوفه، وسيتم الإعلان عن الصفقة رسمياً اليوم.

وسبق للغافري (33 عاماً)، أن بدأ مسيرته مع بني ياس من 2006 ثم انتقل للعين في 2013 والوحدة في 2015 والجزيرة في الموسم الماضي.

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