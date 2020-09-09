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بينيت يستعيد القميص الأخضر في طواف فرنسا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الإيرلندي سام بينيت باكورة انتصاراته في طواف فرنسا للدراجات الهوائية، بفوزه بالمرحلة العاشرة بين جزيرتي أوليرون وسان مارتان دو ري التي امتدت ل168,5 كلم، في وقت احتفظ السلوفيني بريموز روغليتش بالقميص الأصفر.
واستعاد دراج فريق دوسونينك القميص الأخضر المخصص لمتصدر ترتيب النقاط، في مشاركته الأولى في الحدث الرياضي الأبرز للدراجات الهوائية، بعدما تفوق بفارق ضئيل على وصيفه الأسترالي كاليب إيوان، بينما حل السلوفاكي بيتر ساغان في المركز الثالث ليتنازل عن القميص الأخضر.
وقال بينيت عند خط النهاية قبل ان تنهمر دموعه «لم أستوعب بعد ما حصل. لا أريد أن أبكي كالأطفال».
وحافظ السلوفيني بريموز روغليتش الذي يدافع عن ألوان فريق جومبو على القميص الأصفر في صدارة الترتيب العام وظل حامل اللقب الكولومبي ايغان برنال ثانياً متخلفاً بفارق 21 ثانية.

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