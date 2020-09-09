المزروعي: كلباء تزخر بالمواهب في الرياضات البحرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نبيل المزروعي، لاعب منتخب الإمارات السابق لكرة القدم، ومالك شركة كونكورد لتنظيم الفعاليات والتسويق، أن المنطقة الشرقية تزخر بالشباب من محبي الرياضات البحرية، ودعا نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية إلى تنظيم الفعاليات والأنشطة البحرية في بحيرة كلباء التي تعتبر من الأماكن المناسبة لتنظيم الفعاليات البحرية.

وقال: الرياضات البحرية تجد اهتماماً كبيراً في المنطقة الشرقية وفي كلباء تحديداً، رياضة الآباء والأجداد يمارسها العديد من الشباب في كلباء، ويتطلعون للمشاركة في المزيد من الفعاليات في الفترة المقبلة.

وأوضح المزروعي أن مراكز الناشئة في الشارقة تزخر بالمواهب الشابة من المحبين للرياضات البحرية، مثل السباحة والتجديف وغيرهما، وأفاد أن إنشاء مركز للتدريب لاستقطاب الشباب في مدينة كلباء بالتنسيق والتعاون مع نادي اتحاد كلباء ومراكز الناشئة وجمعية الصيادين سيُسهم في اكتشاف المواهب ورعاية المميزين في الرياضات البحرية.