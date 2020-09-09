شكرا لقرائتكم خبر عن «آسيوي الشطرنج» يدعم نشر اللعبة في المالديف والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد هشام علي الطاهر أمين عام الاتحاد الآسيوي للشطرنج اجتماعاً عن بعد عبر تطبيق «زووم» مع حسين شايان رئيس اتحاد المالديف للشطرنج، بحضور مهرداد بهلوان زاده الأمين المالي للاتحاد الآسيوي وذلك لمتابعة خطة النشاط السنوي ومناقشة المساعدات المالية.
وتأتي الخطوة في إطار حرص الاتحاد الآسيوي للشطرنج على تطوير ومتابعة برامج نشر اللعبة في مختلف البلدان الآسيوية في ظل الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة.
وقدم شايان عرضاً تقديمياً عن نشاط اتحاد المالديف في العامين الماضيين وأبرز البرامج والأنشطة التي نظمها اتحاد المالديف بدعم وإشراف الاتحاد الآسيوي وفي مقدمتها تنظيم عدة دورات تدريبية لإعداد وتأهيل الحكام والمدربين والمنظمين بمشاركة المحاضر الدولي كاستو أبوندو المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي.
كما نظم اتحاد المالديف خمس مهرجانات للناشئين والشباب والكبار بالتعاون مع عدد من العلامات التجارية حظيت بإقبال ومشاركة واسعة من الناشئين في جزر المالديف في ظل مؤازرة رسمية من القيادة السياسية توجت بحضور رئيس الدولة لواحدة من هذه المهرجانات لتشجيع الناشئين على ممارسة رياضة الأذكياء وتطوير قدراتهم الذهنية والشخصية. وتمت مضاعفة أعداد الأندية المشاركة في النشاط وتنظيم مسابقات فرقية لها وتنظيم مسابقات فردية وفرقية على مستوى المدارس.
واطلع هشام علي الطاهر أمين عام الاتحاد الآسيوي للشطرنج على الخطة المالية لاتحاد المالديف حيث تبين وجود عجز مالي بسبب الحجم المتزايد في البرامج النوعية والمهرجانات والأنشطة.
وقد بادر الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج بالتوجيه بتقديم الدعم المناسب لتغطية العجز المالي تقديراً وتشجيعاً للنشاط المتميز لاتحاد المالديف والتطور النوعي في برامج نشر اللعبة في المدارس وبين مختلف فئات الناشئين لإعداد أجيال واعدة قادرة على النهوض بالشطرنج الآسيوي وتأكيد ريادة قارة آسيا في بطولات العالم للناشئين.
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