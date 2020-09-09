ختام رائع لدورة حكام المستوى الثاني للجولف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدل الستارعلى دورة المستوى الثاني لحكام الجولف في الاتحاد العربي التي اقيمت عبر تطبيق «زووم»، بمشاركة 55 مشاركاً من العاملين في ساحات اللعبة على مستوى الحكام والأجهزة الفنية والإدارية والعديد من قيادات اللعبة في الوطن العربي، واللاعبين من الجيل الأول للعبة، ونظمها الاتحاد العربي للجولف بناء على توجيهات الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للجولف.

وتعتبر هذه الدورة ضمن أجندة الاتحاد العربي للجولف، وتهدف للارتقاء بكوادر اللعبة، وساهمت الجامعة التونسية للجولف بدرجة كبيرة في توفير فرصة إقامة الدورة بتقديم الجوانب اللوجستية، وأشرف عليها المحاضر الدولي الأردني هاني العبداللات رئيس الاتحاد الأردني للجولف رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي للجولف.

ووجه عادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي للجولف الشكر والتقدير لجميع المشاركين في الدورة، وثمّن هذا التواجد والمشاركة الفاعلة والإيجابية مع المحاضر الدولي هاني العبداللات، والتي تعكس الاهتمام لمعرفة المزيد من قواعد اللعبة الفنية والتحكيمية.

وأكد الزرعوني ان اتحاد اللعبة ووفقاً لتوجيهات الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد، وبمتابعة من المكتب التنفيذي، حريص على تفعيل أجندة الاتحاد بجميع الأنشطة من حيث البطولات والاجتماعات والندوات والدورات.