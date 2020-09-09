«الوثبة للدراجات الهوائية» يطلق فريقه للترايثلون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن فريق الوثبة للدراجات الهوائية عن إطلاق فريق للترايثلون، في إطار الخطوات المتواصلة التي يقوم بها منذ تأسيسه عام 2016، بهدف دعم الرياضة المجتمعية وتحفيز جميع الجنسيات من مختلف الأعمار على تبني النشاط البدني كأسلوب حياة.

ويضم فريق الترايثلون 5 أعضاء، منهم 3 مواطنين، وهم: ساري الحمادي، ونايف المرزوقي في فئة الذكور، وعنان العامري في فئة الإناث، و2 أجانب هما الفرنسي ستيفان والإسكتلندية جيل مير.

ويستهدف الفريق المشاركة في أكبر وأهم المنافسات المجتمعية الرياضية عموماً، والمتخصصة في مجال الترايثلون في ظل البطولات والأحداث المتعددة التي تقام على مدار العام في الدولة في أبوظبي، ودبي، ورأس الخيمة، والفجيرة، وغيرها، وفي البطولات الخارجية مع عودة النشاط بعد انحسار جائحة كورونا.

واستطاع ساري الحمادي لاعب الفريق أن يتأهل من قبل إلى بطولة العالم في جنوب إفريقيا 2017، وبطولة العالم نيوزيلندا 2020، وبطولة العالم 2021 في أمريكا.