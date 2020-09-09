مجلس دبي الرياضي ينظم بطولة الريشة الطائرة للسيدات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم مجلس دبي الرياضي بطولة «برنامج وقت الريشة دبي للسيدات 2020» وتقام خلال الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر الجاري في ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي.

وأعلن المجلس عن فتح باب التسجيل للمشاركة في المنافسات للسيدات من جميع الجنسيات من عمر 15 سنة فما فوق عبر الموقع الالكتروني www.dubaisc.ae/WST2020، وستكون المشاركة متاحة لعدد محدود من السيدات، حيث ستكون كل فئة مكونة من 32 لاعبة فقط.

ويشرف على البطولة اتحاد الإمارات لكرة الطاولة والريشة الطائرة، كما يدير العملية التحكيمية حكمات معتمدات من الاتحاد، وتقام المنافسات بنظام الفردي فقط، وذلك ضمن فئتين هي فئة الإماراتيات وفئة المقيمات وستكون منافسات كل فئة على حدة، ويعتمد نظام خروج المغلوب من أول دور، وستكون كل مباراة من 3 أشواط، وينتهي الشوط بتسجيل إحدى اللاعبتين 15 نقطة.

وقالت فوزية فريدون، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالإنابة: تأتي هذه البطولة ختاماً لبرنامج وقت الريشة الذي أطلقه المجلس من بداية شهر أغسطس الماضي، لتدريب السيدات على رياضة الريشة الطائرة التي أصبحت من أكثر الرياضات شعبية في دبي، مع زيادة أعداد الممارسين لها من مختلف الجنسيات، وكان برنامج وقت الريشة يتضمن تدريبات مجانية كل أربعاء طوال شهر أغسطس، وستكون هذه البطولة تتويجاً لجهود المشاركات في البرنامج، لتطبيق كل ما تعلمنه خلال هذه الفترة، كما تعد البطولة فرصة للسيدات للترويح عن أنفسهن خاصة خلال هذه الفترة التي يبذلن فيها جهداً مضاعفاً في مساعدة أبنائهن على التعليم.

وسيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال أيام البطولة مع توفير المعقمات، وسيتم فحص درجات الحرارة قبل دخول أي شخص، سواء من المشاركات أو اللجنة المنظمة، كما سيتم إلزام الجميع بارتداء الكمامات مع تحقيق التباعد الجسدي وعدم الاحتكاك مع الآخرين، حفاظًا على سلامة الجميع، وتطبيقاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.