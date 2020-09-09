شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مشترك بين «عربي الدراجات» واتحاد التضامن الإسلامي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد المستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات، اجتماعاً تنسيقياً بتقنية الاتصال المرئي عن بعد، الاثنين، مع محمد صالح القرناس الأمين العام للاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي، تم فيه التعريف بمهام ودور كل جهة في خدمة الرياضة العربية والإسلامية، وبحث إمكانية التعاون بين الاتحادين من خلال الإعداد والتحضير لتوقيع مذكرة تفاهم مشترك يتم من خلالها تحديد أوجه التعاون بين الطرفين، وتنظيم دورات وبرامج تدريبية مشتركة وبطولات وفعاليات أخرى تخدم الشباب الرياضي وخصوصا في مجال لعبة الدراجات على المستويين العربي والإسلامي.

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