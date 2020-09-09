بطولة الولايات المتحدة للتنس «حفل أمهات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

أطلقت وسائل الإعلام على بطولة الولايات المتحدة للتنس هذا العام مسمى«حفل الأمهات» بسبب وجود 9 لاعبات تنس أمهات في القرعة، هن: كيم كليسترز، تاتيانا ماريا، كاترينا بوندارينكو، باتريشيا ماريا تيج، أولجا جوفورتسوفا، سيرينا ويليامز(أشهر الأمهات)، فكتوريا أزارينكا، تسفيتانا بيرونكوفا وفيرا زفورانيفا.

وتطمح سيرينا (38 عاماً) الفائزة على اليونانية ماريا ساكاري بأن تكون رابع لاعبة أم في تاريخ اللعبة تفوز بلقب بطولة كبيرة بعد مارجريت كورت، وايفون جولاجونج، وكليسترز، وعلقت نجمة التنس الأمريكية: «أنا سعيدة جداً لأن هناك الكثير من الأمهات في البطولة، وطبعا لأنني واحدة منهن، أحترم جدا لاعبات التنس الأمهات».

وتواجد زوج سيرينا، وابنتهما أولمبيا، في مدرجات ملعب بيلي جون كينج للتشجيع، على خلاف أزارينكا التي انفصلت عن والد ابنها «ليو»، وخاضت معركة قانونية للوصاية عليه، وفكرت في الاعتزال قبل أن تعود لتجرب حظها للمرة الأخيرة وتصل مدينة نيويورك برفقة ليو، ووالدتها.

وتواجه أزارينكا ايليس ميرتنز، الأربعاء، في الدور الربع نهائي للبطولة وعلقت: «أدرك جيداً أن الظروف صعبة حالياً على الجميع لكنني ممتنة لخوض بطولة جراند سلام وسعيدة لمشاركتي، كل اللاعبات الأمهات ملهمات، وأتمنى أن أكون ملهمة لابني». أما بيرونكوفا غريمة سيرينا المقبلة التي أنجبت ابنها ألكسندر في إبريل/ نيسان 2018 فظنت أنها ودعت اللعبة إلى الأبد، لأن آخر مشاركة لها كانت في 2017 وتقول: «شيئاً فشيئاً بدأت أتابع البطولات واللاعبات ثم بدأت أضع خططاً وأرى جدول البطولة الأنسب لي. كل شيء يتغير بعد الأمومة، تختلف الأولويات لكنني سعيدة لأنه يراني ويشجعني من المدرجات. في السابق كنت أعتبر المواجهات حياة أو موتاً، لكنني الآن أتعامل معها بسكينة أكبر. مواجهة أسطورة مثل سيرينا شرف كبير، وستكون مباراة مميزة».