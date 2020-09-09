شكرا لقرائتكم خبر عن قرابة غريبة بين جورجينيو ونجم هوليوود والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح نجم تشيلسي البرازيلي - الإيطالي جورجينيو قريباً لنجم هوليوود البريطاني جود لو، بعدما رزق نائب كابتن البلوز بطفل أطلق عليه اسم «ياكس» في 27 أغسطس/ آب الماضي، من خطيبته الآيرلندية كاثرين هاردينج خطيبة جود لو السابقة، والتي لديها منه طفلة «أدا» (5 سنوات).
وانفصل جورجينيو عن زوجته ناتالي ليتيري والدة ابنته أليسيا وابنه فيتور سراً العام الماضي، بعد زواج دام 8 سنوات، ولم ينشر النجم الإيطالي بعد على حسابه تفاصيل علاقته مع كاثرين، لكن المطربة أعلنت خبر ولادة ياكس بصورة على «إنستجرام»، وختمت التعليق بعبارة بالبرتغالية، اللغة الأم لجورجينيو، «حب لا ينتهي لك يا بُنَيّ».
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