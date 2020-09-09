النصر يغرد وحيداً في الميركاتو السعودي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

خطفت الصفقات المتتالية التي أبرمها النصر السعودي مساء الاثنين، الأضواء في الشارع السعودي الرياضي، إذ لا صوت يعلو خلال الساعات الماضية عن تلك الصفقات التي يعلن عنها النادي العاصمي توالياً.

وشهد يوم أمس الاثنين الإعلان عن 3 صفقات بصورة رسمية تمثلت في التوقيع مع الأرجنتيني تيتي مارتينيز لمدة 4 سنوات قادماً من أتلانتا يونايتد الأمريكي، والكوري الجنوبي كيم جين سو من تشيونبك هيواندي موتورز الكوري، والدولي السعودي علي لاجامي من الفتح السعودي.

وتصدرت صفقة مارتينيز من حيث القيمة، حيث بلغت 18 مليون دولار، في حين تبلغ قيمة انتقال كيم 3 ملايين دولار للموسم الواحد لمدة موسمين، أما علي لاجامي فتمت صفقته مقابل 25 مليون ريال سعودي لعقد يمتد 5 أعوام.

وكشفت مصادر خاصة أن الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز العضو الداعم دائماً للنصر وراء توفير السيولة الخاصة بتلك التعاقدات إلى جانب العضو الذهبي عبد العزيز بغلف الذي ضخ 10 ملايين ريال لصالح صفقة لاجامي.

وذكرت المصادر أن النصر يستهدف أيضاً محور الفتح علي الحسن الذي ظهر مع المنتخب السعودي الأولمبي بصورة متألقة، بالإضافة لحارس أهلي جدة محمد العويس الذي رصد له النصر 25 مليون ريال بالإضافة للاعب النيجيري أحمد موسى، بيد أن الأهلي رفض الصفقة.

وينتظر أن يضم البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق الأرجنتيني مارتينيز للقائمة الآسيوية التي ترفع اليوم الثلاثاء على حساب المغربي نور الدين أمرابط المصاب، في حين لا يزال المدرب يفاضل بين كيم جين والحارس الأسترالي براد جونز لاختيار أحدهم كلاعب آسيوي، ويفاضل بين المدافع البرازيلي مايكون ومواطنه جوليانو.

وسبق للنصر أن دشن الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع عبد الفتاح عسيري قادماً من أهلي جدة مقابل 24 مليون ريال، كما ضم عبد العزيز العلاوي وعبد الله الشنقيطي من فريقي أحد والأنصار، وأسامة الخلف من الحزم لتبلغ الصفقات الصيفية 7 صفقات ولا تزال أبواب الميركاتو في بدايتها وقد تغلق رسمياً منتصف أكتوبر المقبل.

من جانبه أعلن أهلي جدة عن ضم حسن القيد قادماً من الشباب على سبيل الإعارة لموسم واحد، ويستهدف الهلال التعاقد مع فواز الطريس متوسط ميدان الاتفاق بيد أن الصفقة لا تزال في طور المباحثات.