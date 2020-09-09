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أحمد حسن يختار بيبو والمعلم ضمن التشكيل المثالى فى الكرة المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار أحمد حسن نجم الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، أفضل تشكيل فى تاريخ الكرة المصرية، وضم تشكيل الصقر عدد مميز من اللاعبين فى مقدمتهم حسن شحاتة ومحمود الخطيب، وقال أحمد حسن: مانويل جوزية هو السبب الرئيسى فى رحيلى عن الأهلى، فيما كان محمود الجوهري مدرب سابق عصره كان يلعب على العامل النفسى، وأتشرفت باللعب تحت قيادة حسن شحاتة.

وجاء تشكيل الصقر كالتالى:

حراسة المرمى: عصام الحضري

 

خط الدفاع: هاني رمزي - ربيع ياسين - إبراهيم حسن

 

الوسط: هادي خشبة - طاهر أبوزيد - أبو تريكة

 

الهجوم: حسن شحاتة - حسام حسن - محمود الخطيب - محمد صلاح

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وأكد أحمد حسن أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري تقوم باستشارة المهندس هاني أبوريدة رئيس إتحاد الكرة السابق في معظم الملفات، وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية: "المسؤولون في مصر يستشيرون المهندس هاني أبوريدة في معظم الملفات، واللجنة الخماسية في عملها بالوقت الحالي تستشير هاني أبوريدة في كثير من الملفات" ، وأضاف: "وفي الأزمة الأخيرة باختفاء الدروع والكؤوس ..اللجنة الخماسية قامت بالحصول على رأي هاني أبوريدة".

 

واصل: عندما كنت لاعبًا في أسوان، واجهنا الزمالك بملعب المقاولون في مباراة ليست مذاعة، بعدها التحقت بالمنتخب الأولمبي، تطورت على يد كرول، كنا نتدرب 3 مرات يوميًا، كنت أشعرأنني لاعبًا دوليًا ذو ثقل.

 

من جانبه أكد محمود عبد الملك مدرب نادي مغاغة السابق ومكتشف أحمد حسن أن اللاعب كان يجيد في مركز رأس الحربة، وقال محمود عبد الملك: "أحمد حسن وهو صغير كان بيلعب فرود، وكان بياخد ضربات جزاء كتير زي فاروق جعفر".

 

أضاف: "أحمد حسن وهو ناشئ كان بيلعب في مستويات أكبر منه بـ4 سنين وكان بيتفوَّق علي كل زمايله وبيشيل فريقه في أصعب الظروف، وأهم ما كان يُميِّزه دائماً الطموح".

 

وختم حديثه قائلا:"بيعنا أحمد حسن لـ أسوان في بداية مسيرته بـ12.5 ألف جنيه وكان وقتها هذا الرقم كبير".

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