شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: "كلمة السر" أنقذتنا من الجوهرى بعد أكلة سمك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد حسن، نجم منتخب مصر الوطني الأسبق، إنه كان يتمنى احتراف رمضان صبحي وتأجيل خطوة انتقاله إلى صفوف فريق بيراميدز، وأضاف حسن في تصريحات تليفزيونية: "قرار رمضان صبحي يخصه وحدهُ والمبلغ المعروض عليه كبير للغاية ولن يحصل عليه في أوروبا ولكن كنت أتمنى أن يستكمل رحلة احترافه، ويؤجل فكرة الانتقال إلى بيراميدز، خاصة أنه يمتلك الإمكانيات الفنية المميزة".
واختتم مازحاً: "حازم إمام بيغير منى فى صور إنستجرام، وفى إحدة المرات نشرت صورة خلال قيامى ببعض التدريبات وبعدها مباشرة قام هو الآخر بنشر صورة له فى الجيم".
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