شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإنتاج الحربى يختتم استعداداته لمواجهة أسوان بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينهى اليوم الأربعاء فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة أسوان المقرر لها السادسة مساء غداً الخميس على ستاد الأهلى والسلام بالجولة السادسة والعشرين للمسابقة المحلية ، ويحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بترتيب جدول الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 5 وتعادل في 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.

وفاز الانتاج الحربى على نظيره طنطا بثلاثية دون رد فى أخر ظهور له بمسابقة الدوري ، وأكد خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن ناديه يعتزم إعادة الثنائى محمد عبد المجيد ومصطفى البدرى لاعبي الفريق المعارين لأسوان ولن يفكر فى تمديد إعارتهما لزهرة الجنوب سوى فى حالة وجود صفقات تبادلية بين الفريقين، وقال خالد مهدى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "فوزنا على طنطا أعطانا دفعة معنوية هائلة فلقد كانت مباراة مهمة للغاية فى مشوارنا ، وأعادت للاعبين الثقة فى أنفسهم وأثبتت أن قرار إدارة الانتاج بالتمسك بمختار مختار قرار صائب للغاية"

ويضيف مدير الكرة بالانتاج الحربى: "نحارب حالياً الاجهاد بفضل الفاصل الزمنى القليل بين المباريات ونستعد لمواجهة أسوان الخميس المقبل ثم مباراة الزمالك الاحد المقبل ، وفى رأيى الوصول للنقطة 36 ستكون بمثابة الامان من الهبوط وانتظروا مفأجات كثيرة فى الأسابيع المقبلة للمسابقة".

وتابع خالد مهدى: "فكرنا فى إعارة مصطفى البدرى ومحمد عبد المجيد لأسوان لمنحهم فرصة المشاركة واكتساب الخبرات فى ظل امتلاكنا لثلاثة مهاجمين ولن نفكر فى تمديد اعارتهم إلا فى حالة بقاء أسوان بالدوري ووجود رغبة لدينا لعقد صفقات تبادلية مع زهرة الجنوب فى الميركاتو الصيفى المقبل بخلاف ذلك سيعود اللاعبان للإنتاج فى نهاية الموسم".