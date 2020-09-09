شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: رمضان صبحى "معذور".. وانتقاله لنادى بيراميدز "مش جريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف قاسم نجم دفاع الزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق، أن رمضان صبحى لاعب الأهلى المنتقل لصفوف بيراميدز مؤخرا، يعد من أهم المواهب الكروية في مصر خلال السنوات الأخيرة، ويحتاج التركيز فقط حتى يصل لمكانته الطبيعية .

وأضاف قاسم ان انتقال رمضان صبحى لنادى بيراميدز ليس جريمة ومن حقه التفكير في مستقبله ومصلحته في ظل الاحتراف، وزمن توحش فيه المال بشكل غير طبيعى واللاعب بيفكر في مستقبله أكثر خاصة مع الاغراءات الضخمة والملايين الكثيرة التي تغازل عقول اللاعبين.

وقال نجم دفاع مصر الأسبق في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن زمن الولاء والانتماء انتهى، حاليا لغة المال تحكم وتسيطر على اللاعبين والمدربين وأى كلام غير ذلك شعارات.. موضحا أنه في عصرهم الموضوع كان مختلف ومفيش فلوس بهذا الشكل الضخم .

وعاد أشرف قاسم للقاهرة مع ظهور جائحة كورونا قادما من عمان، حيث كان يتولى تدريب فريق النصر العمانى وحقق معه نتائج جيدة .

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وجاء إعلان نادى بيراميدز الخاص بالتعاقد مع رمضان صبحى لاعب فريق هيدرسفيلد الإنجليزى، بطريقة مختلفة عن المتعارف عليه فى الأندية المصرية، حيث دشن مسئولو النادى فيديو عبر مواقع السوشيال ميديا يظهر من خلاله عدة نجوم من الفريق السماوى وهم أحمد الشناوى، وعمر جابر، وعلى جبر، وعبد الله السعيد، ويظهر النجوم فى الفيديو وكأنهم فى مكالمة رباعية يتشاورون عن توقعات انضمام رمضان من عدمه، وهناك من يحاول اختراق المكالمة، ليظهر رمضان صبحى مع عبارة "احفظ اسمى" وفى النهاية "انتهى الوقت تمت المهمة بنجاح".

ويعتبر رمضان صبحى هو ثاني صفقات نادي بيراميدز استعدادا للموسم الجديد 2020 / 2021، بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحى لاعب النادى الأهلى، وعقد النادى مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل التعاقد مع رمضان صبحي.